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Limak Holding tarafından inşa edilen, Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi: 2 işçi yaşamını yitirdi

09 Eylül 2021 09:09

Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından Kuveyt'te inşa edilen, yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı. İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 1 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal vatandaşı olduğu bildirildi.

Öte yandan dünyanın en gelişmiş ve çevre dostu havalimanlarından biri olarak tasarlanan yeni Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından inşa ediliyor. (İHA)

Limak HoldingKuveyt Havalimanı inşaatı

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