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Lille ve Burak Yılmaz, PSG galibiyeti ve liderliği böyle kutladı

Deplasmanda PSG'yi yenen Lille yeniden liderlik koltuğuna oturdu

04 Nisan 2021 12:16

Fransa Ligue 1 'de Lille, deplasmanda PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Lille'de forma giyen milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle kadroda yer almazken Burak Yılmaz ise 73. dakikada oyuna dahil oldu. Galibiyet sonrası soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. O anlar Lille'in sosyal medya hesabından yayınlandı. Burak Yılmaz'ın da yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı

Deplasmanda PSG'yi yenen Lille yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jonathon David atarken milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise karşılaşmaya 73. dakikada dahil oldu. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ise Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Soyunma odasında büyük coşku

Teknik heyet ve futbolcular zaferi büyük bir coşkuyla soyunma odasına kutladı. Lille o anları sosyal medyadan yayınladı.

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