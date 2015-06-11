Liderlerin kamera arkası görüntüleri

7 Haziran Genel Seçimleri öncesi, TRT ekranlarında belirlenen gün ve saatlerde partilerinin propagandalarını yapan parti liderlerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi parti liderleri, TRT ekranlarında belirlenen gün ve saatlerde partilerinin propagandalarını yapmıştı.TRT'de yayınlanan kayıtların kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.Yayınlanan görüntülerde liderler, yayın öncesi son hazırlıklarını yaparken görülüyor. Seçim meydanlarında ve ekranlarda sert açıklamalarla izlediğimiz liderin kamera arkası görüntüleri ise oldukça sempatik. Yayını beklerken kimi bıyığını taradı, kimi ıhlamur içti. Kimisi ise neden saçlarını boyatmadığını açıkladı. İşte liderlerin en samimi halleri...