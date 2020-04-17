Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı Çorlu'da karantinaya alındı

17 Nisan 2020 15:31
Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurdunda 14 gün karantina altına alındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Libya'da çalışan 62 Türk işçisi uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında gece yarısı 14 gün karantinada kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Türk vatandaşları tek tek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurtlardaki odalarına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurtta, AFAD ve UMKE ekipleri de görevlendirildi.
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