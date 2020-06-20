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LGS sınavı Koronavirüs önlemleri altında yapıldı

20 Haziran 2020 09:16

İstanbul’da öğrenciler Koronavirüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

LGS birinci oturum sona erdi. İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika sürdü.

Birinci oturumda öğrenciler, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular çözdü.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başlamasına kısa bir süre kala İstanbul’da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilerden maskelerini hijyen gereği çöpe atılması istendi. Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Veliler ise okul bahçelerine alınmadı, dışarıda sosyal mesafe kurullarını gözeterek ve maskelerini çıkarmadan beklemeleri istendi.

 

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