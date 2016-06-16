LGBTİ'lerden Onur Haftası'na çağrı videosu

26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 14. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü için LGBTİ'lerden çağrı videosu geldi. Gelenekselleşen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 24. yılını kutluyor. “Örgütleniyoruz” temasıyla gerçekleşecek 24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, 20-26 Haziran 2016 tarihleri arasında, Taksim ve çevresindeki birçok mekanda ücretsiz olarak gerçekleşecek. 12 yıldır on binlerce insanın katılımıyla düzenlenen İstanbul Onur Yürüyüşü tarihinde ilk kez geçen yıl polis müdahalesi karşılaşmıştı.