LGBTİ bayrağını uzayda dalgalandırdılar; seviliyorsunuz, değerlisiniz ve güzelsiniz

"Planting Peace" adlı sivil toplum kuruluşu, lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, intersekslerin (LGBTİ) insan hakları mücadelesine destek vermek için gökyüzüne bir gökkuşağı bayrağı gönderdi ve “uzayın LGBTİ dostu olduğu” açıklamasını yaptı. Bayrak, üç saat içinde 33 kilometre yükseldi ve atmosferin sınırına yaklaşmasıyla serbest düşüşe geçti. Planting Peace, hazırladığı videonun sonunda LGBTİ’lerle şu mesajı paylaştı: “Seviliyorsunuz, değerlisiniz ve güzelsiniz. “Sizinle ilgili hiçbir sorun yok. “Yalnız değilsiniz ve sizin yanınızdayız.”