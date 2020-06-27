T24 LogoT24 Logo
Haberler

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği’nden Onur Haftası videosu: Biz Buradayız

27 Haziran 2020 16:38

LİSTAG LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği, bu yıl "Ben Neredeyim" temasıyla gerçekleşen 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için "Biz Buradayız" diyerek video hazırladı.

Aileler ve yakınlar, “LİSTAG olarak 2008 Onur Haftası Yürüyüşü’ne katıldığımızda çok ürkektik; kendimizi şapkalarımızın, güneş gözlüklerimizin arkasına gizlemiş olsak da ‘Çocuğumun Derneğine Dokunma!’ yazan dövizler taşıyacak kadar yürekliydik. Bir sonraki sene ilk LİSTAG pankartımızı yaptığımızda çocuklarımız bizi hemen kortejin önüne aldı ve ondan sonraki senelerde sadece İstanbul’da değil Türkiye’de birçok şehirde ve yurtdışında bir dolu Onur Yürüyüşünde LGBTİ+ çocuklarımızın ve yakınlarımızın hep yanında olduk" dedi.

ETİKETLER

LİSTAG LGBTİ+LGBTİ+ Ailelerionur haftasıpride

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ağustos 2020

Prof. Dr. Ceyhan’dan Rusya’nın aşı açıklamasına ilişkin yorum

Başkent'te Koronavirüs denetimi

Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 2 bin 690 Euro fazla verdiler

Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, hakemi hastanelik etti!

Çukur'dan gülümseten kamera arkası görüntüleri...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

Pakistan'da sökülen ağaçlar üzerinden tartışma başladı; "İslam'a aykırı" iddiası yalanlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmi olarak kaldırmasının nedeni ortaya çıktı...

Yerel seçimde Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Özhaseki'yi önde gösteren ORC'nin...

Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti;...

Erdoğan'dan Babacan'a: IMF bizden borç istedi, verin dedim; o zaman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

Pakistan'da sökülen ağaçlar üzerinden tartışma başladı; "İslam'a aykırı" iddiası yalanlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24