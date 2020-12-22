Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto eylemine polis müdahalesi; HDP'li vekil Musa Piroğlu tekerlekli sandalyeden düşürüldü

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İstanbul İl Örgütü, milletvekilliği düşürülen eski HDP milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’in tutuklamasını Fatih’te bulunan Aksaray Metro Meydanı’nda yapacağı basın açıklaması ile protesto etmek istedi. Müdahale sonucunda HDP İstanbul İl Eşbaşkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındığı belirtilirken HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da bu sırada tekerlekli sandalyeden düşürüldü.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İstanbul İl Örgütü, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’in tutuklamasını Fatih’te bulunan Aksaray Metro Meydanı’nda yapacağı basın açıklaması ile protesto etmek istedi. DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDK Eşsözücüsü İdil Uğurlu, HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi meydana geldi. Açıklamanın Fatih Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirten polis, açıklamanın yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. HDP’liler ise demokratik haklarını kullandıklarını belirterek açıklama yapacaklarını ifade etti. Bir süre devam eden tartışmaların ardından polis partililere müdahale etti. Aralarında HDP İstanbul İl Eşbaşkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındığı belirtildi. Müdahale esnasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da bu sırada tekerlekli sandalyeden düşürüldü. Ne Olmuştu? DP'den milletvekilliği düşürülen, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı davanın 10’uncu duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklama kararı çıkarttı. Güven, dün gece bulunduğu adrese giden polisler tarafından gözaltına alınmış, bugün cezaevine gönderilmişti. TIKLAYIN - Hakkında 22 yıl hapis cezası verilen Leyla Güven gözaltına alındı