Levent Gültekin: Saldırı emri vereni aradım, görüşelim dedim

Halk TV'de katılacağı program için gittiği Bakırköy'de kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, kendisine yönelik saldırıyı organize eden kişiyi bulduğunu ifade ederek, "Saldırı emri vereni aradım, görüşelim dedim" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan gazeteci Gültekin, saldırıyı organize eden kişilere ulaştığını dile getirdi.

"Bu işi organize edeni buldum. Meğer bunlar asıl saldırıyı, Gara şehitlerinin olduğu gün program yapmadık ya, o gün planlamışlar" diye konuşan Gültekin "Sosyal medyadan buldum. Mesaj attım. Gel oturalım konuşalım. Bana neden düşmansın? Bu kadar öfkenin kaynağı nedir konuşmak isterim dedim. İki gündür cevap vermedi. Seni nedir öfkelendiren de 25 kişiyi toplayıp üzerime saldın" ifadelerini kullandı.

"Çete hukukunu sokakta kim egemen kılmak isteyen kim olursa olsun"

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na da faillerin yakalanması için çağrıda bulunan Gültekin, "Buradan İçişleri Bakanı'na Adalet Bakanı'na tekrar söylüyorum. İki kişi tutuklayarak konuyu kapatacağını düşünüyorlarsa ayıp ediyorlar. İkisi de o koltuğu işgal ediyorlarsa, çete hukukunu sokakta kim egemen kılmak isteyen kim olursa olsun gerekli cezayı vermeleri gerekiyor" dedi.