Levent Gültekin'in uğradığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri!

Gazeteci Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Halk TV'de Murat Sabuncu ile Levent Gültekin saldırıyı konuşurken ekrana Gültekin'e saldırı anları verildi.

Görüntülerde çok sayıda kişinin Gültekin'i yere düşürerek vurduğu ve ardından olay yerinden kaçtığı görülüyor.

TIKLAYINIZ - Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!