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Levent Gültekin'den muhalefet isyanı: Yüzde 65'i bu haramilerin önüne dikecek bir siyasete ihtiyacımız var, kimden korkuyoruz anlamıyorum

"İnsan kendi ülkesinin yıkımını bu kadar izleyemez ki. Muhalefet hala 2023'ü bekliyor. Benim aklım almıyor"

08 Haziran 2021 09:24

Gazeteci Levet Gültekin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları karşısında ve AKP iktidarının politikaları karşısında muhalefetin tavrını eleştirdi. "Yüzde 65'i bu haramilerin önüne dikecek bir siyasete ihtiyacımız var" diyen Gültekin, "Biz kimden korkuyoruz ben anlamıyorum muhalefeti. 'İktidar bizi şöyle gösterecek' canı cehenneme nasıl gösterirse göstersin bakalım gücü yetiyor mu" diye konuştu. 

Halk TV'de Murat Sabuncu ile yaptığı 'İki Yorum' programında gündemi değerlendiren Gültekin, iktidarın topluma bir şey empoze edecek ahlakı ve gücü kalmadığını ve 'bir mafya liderinin video ile iktidarı yere serdiğini' dile getirerek şöyle dedi:

"Bizim önümüze düşecek cesur bir siyasetçiye ihtiyaç var. Yıkalım, kıralım, dökelim demiyorum biz her türlü yolla bu iktidara 'alnını karışlarız' diyebilecek durumdayız. Muhalefet bunu demiyorsa toplum bir şey yapamaz, yapamıyoruz. Bundan daha büyük bir acı, vicdan azabı olmaz ki ya. İnsan kendi ülkesinin yıkımını bu kadar izleyemez ki. Muhalefet hala 2023'ü bekliyor. Benim aklım almıyor." 

Levet GültekinSedat Pekerhalk tvmurat sabuncuiki yorum

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