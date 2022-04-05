Levent Gültekin'den 'İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerine gelen tepkilere: Ne yapacaksın, Bayraktar mı vereceksin ekmek bulamayanlara?

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Türkiye'nin savunma sanayi alanında öne çıkan Bayraktar İHA ve SİHA'lar hakkındaki sözlerine sosyal medyadan gelen tepkileri "Ne yapacaksın Bayraktar mı vereceksin ekmek bulamayanlara? Asgari ücretle geçinemeyenlere Bayraktar mı dağıtacaksın. Onlara söyleyeceğim tek bir cümle var. Bayraktarı koyun önünüze onun önünde kâbe gibi namaz kılın. Başka türlü iflah olmazsınız" diyerek eleştirdi.

Halk TV'de Murat Sabuncu ile Levent Gültekin'in gündemi yorumladığı 'İki Yorum' programında Gültekin'in Bayraktar İHA ve SİHA'lara ilişkin olarak "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Gültekin, Halk TV canlı yayınında sosyal medyadan gelen tepkileri eleştirdi.

"Bayraktarı koyun önünüze kâbe gibi namaz kılın, başka türlü iflah olmazsınız"

"Ne yapacaksın Bayraktar mı vereceksin ekmek bulamayanlara?" diyen Gültekin, şunları söyledi:

"Asgari ücretle geçinemeyenlere Bayraktar mı dağıtacaksın. Bu ülkenin 2 bin 500 lira maaşla hayatını sürdüremeyen 60-70 yaşındaki evladı; çalışmış çalışmış ömrünün sonuna doğru gelmiş, dilenci haline getirmişsin 2 bin 500 lirayla. "Bayraktarımız var" diyorlar. İnsan utanır.

Bu kadar güya maneviyat diye, Allah diyen, ahiret diyen, insan diyenlerin tamamı silaha tapar hale geldiler. Onlara söyleyeceğim tek bir cümle var. Bayraktarı koyun önünüze kâbe gibi namaz kılın. Başka türlü iflah olmazsınız. Çünkü başka türlü bu insanların acısını hatırlamazsınız. Bari kendi rezilliğinizi o başarı gördüğünüz şeyi kutsayarak, ona ibadet ederek gösterebilirsiniz."