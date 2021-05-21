Levent Gültekin'den Bakan Soylu'ya: Bir tane namuslu gazeteci sana iki soru sorsa yerinden kalkamazsın, varsa cesaretin çık karşımıza

Halk TV'de yayınlanan 'İki Yorum' programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili TRT Haber'e yaptığı açıklamaları değerlendiren gazeteci Levent Gültekin, Soylu'ya "Bir tane namuslu gazeteci sana iki soru sorsa yerinden kalkamazsın, varsa cesaretin çık karşımıza" çağrısında bulundu.

"Bir mafya liderinin bile karsının iç çamaşırından bahsetmek bu iktidarın kumaşını gösterir aslında sadece bakanın değil" diyen Gültekin şunları söyledi;

"Hiçbir şey yokmuş gibi televizyona çıkacaksın ne de olsa soru soran yok"

"Mafyaya koruma verdin' diyorlar, umursamıyor çünkü pişkinlik ülkede şuan da en genel geçer değer haline geldi. Hiçbir şey yokmuş gibi televizyona çıkacaksın ne de olsa soru soran yok ne de olsa ülkenin medyasının yüzde 95'ini gasp etmişsin. Bir tane namuslu gazeteci sana iki soru sorsa yerinden kalkamazsın, varsa cesaretin çık karşımıza. O zaman anlayalım senin ne kadar namuslu bir içişleri bakanlığı yaptığını."