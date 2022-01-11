Levent Gültekin: Çocuklarınızı mevcut iktidar mensuplarının elinden kurtarın; onların verdiği eğitimlerle büyümelerine sakın izin vermeyin

Yazar Levent Gültekin'in, bir televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığı ve din eğitimi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Gültekin, din eğitimi ile ilgili yaptığı konuşmasında "Çocuklarınızı mevcut iktidar mensuplarının elinden kurtarın. Onlar gibi Müslüman olmalarına müsaade etmeyin. Onların verdiği eğitimlerle çocuklarınızın büyümesine sakın izin vermeyin. Emin olun siz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da, Tayyip Erdoğan'dan da, AKP⁬'de size üstünlük taslayanların tamamından da daha Müslüman, daha dindar insanlarsınız. Çocuklarınızı teslim etmeyin" dedi.

Halk TV’de gazeteci Murat Sabuncu ile birlikte İki Yorum programını hazırlayan gazeteci Levent Gültekin, diyanet işleri ve din eğitimi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Gültekin'in "Çocuklarınızı mevcut iktidar mensuplarının elinden kurtarın" diye seslenerek şunları söyledi:

"Onlar gibi Müslüman olmalarına müsaade etmeyin. Onların verdiği eğitimlerle çocuklarınızın büyümesine aman sakın izin vermeyin. O çok sevdiğim matematik hocasına 'Ben çocuğumu sana matematik öğretesin diye gönderiyorum. Bırak ben dindar yaparım' deyip çocuğumu aldım ya, aynısını yapın. Çocuklarınızı Diyanet İşleri Başkanı gibi bir Müslüman olmasındansa hiç olmasın daha iyidir' deyin.

Bunların dini koruyormuş gibi davranmalarına, sizin dindarlığınızı, sizin çocuklarınızın mülakatlarla hakkını yiyenler sizden daha iyi Müslüman olamazlar. Emin olun siz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da, Tayyip Erdoğan'dan da, AKP⁬'de size üstünlük taslayanların tamamından daha Müslüman, daha dindar insanlarsınız. Çocuklarınızı teslim etmeyin."