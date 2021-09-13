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Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat tepki çekti; Savunma Bakanlığı halktan özür diledi

Savunma Bakanlığı tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi

13 Eylül 2021 16:20

Letonya'da sokak ortasında tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuturken, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Bölge sakinleri olaya tepki gösterdi. Savunma Bakanlığı tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. 

Letonya ordusu tarafından başkent Riga’nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu. Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce çığlık atarken, sokak ortasındaki tatbikata ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Letonya Savunma Bakanlığı, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı. Bakanlık askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" denildi.

Öte yandan Letonya Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi bu tatbikatlarda, askerlerin son durumlarını değerlendirmeyi ve birimlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA

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