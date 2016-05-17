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Leicester City, şampiyonluğu 100 bine yakın taraftarıyla kutladı

17 Mayıs 2016 14:18

İngiltere Premier Lig'in 2015-2016 sezonu şampiyonu Leicester City, şampiyonluğu Leicester kentinde taraftarıyla kutladı. Şehir merkezindeki Jubilee meydanında yerel saatle 18.00'de başlayan kutlamalara 100 bine yakın Leicester taraftarı katıldı. Üstü açık bir otobüsle meydana gelen Leicester Teknik Direktörü Claudio Ranieri ve futbolcular, taraftarları selamlayarak tezahüratlara eşlik etti. Daha sonra aynı otobüsle şampiyonluk kutlamalarının devam edeceği Victoria Parkı'na geçen Ranieri ve oyuncular, hazırlanan sahnede kupayla birlikte taraftarların karşısına çıktı. Sahnede taraftarlara seslenen teknik direktör Ranieri, gözyaşlarını tutamayarak, "İnancınızdan ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Rüyaya devam edin, uyanmayın" dedi.

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