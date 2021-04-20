Leeds United taraftarları, Liverpool takımını "Money, money, money" şarkısıyla protesto etti

Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını açıklayan ve kurucu 12 takımdan biri olan Liverpool, dün Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile karşılaştı. Leedsli taraftarlar, maç öncesi takım otobüsüyle stada gelen kırmızılıları, ABBA hiti olan "Money, money, money" şarkısıyla protesto etti.

Jurgen Klopp: Daha fazla parayla ilgili

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının sadece parayla ilgili olduğunu ve iki yıl önceki fikirlerinin değişmediğini belirten Jürgen Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi. İnsanlar mutsuz, bunu anlıyorum. Ben ve futbolcular sürece dahil değiliz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir sorunum yok, futbolun rekabet faktörünü seviyorum. West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'nde olabilme olasılığını seviyorum" dedi.

Süper Lig'in sadece daha fazla parayla ilgisi olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, "12 kulübün bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyorum. Bu daha fazla parayla ilgili, başka bir şey değil" diye konuştu.