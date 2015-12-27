LeBron James'ten hayranlarına yılbaşı hediyesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, hayranları için spor, film ve teknolojinin birleşimiyle oluşturulan 12 dakikalık bir sanal gerçeklik filmi hazırladı. Kariyerinde 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen 30 yaşındaki James, "Mükemmelliğe Ulaşma Mücadelesi" adlı, 12 dakikalık bir sanal gerçeklik filmi çektiğini, Twitter'daki "KingJames" isimli hesabından hayranlarıyla paylaştı. Filmde, şut idmanı, yoga egzersizleri ve havuzda yapılan çalışmalar gibi James'in yoğun idman temposu ve günlük yaşamından bazı kesitleri görme imkanı sağlanıyor.