LeBron James'in Phoenix maçında vurduğu smaç!

LeBron James, PJ Tucker'ı spin hareketiyle geçiyor ve bu harika smacı vuruyor! NBA'de fikstür gece oynanan 5 karşılaşma ile devam etti. Ligin favorilerinden Cleveland Cavaliers kendi sahasında ağırladığı Phoenix Suns'ı 118-103 mağlup ederek 41.maçında 30.galibiyetini aldı. Bu skorla Phoenix Suns 42.maçında 29.kez sahadan mağlup ayrıldı. Cleveland Cavaliers'ta LeBron James 21 sayı 9 ribaunt 15 asist, Irving 26 sayı 2 ribaunt 4 asist ve Frye 18 sayı 10 ribaunt ile maçı noktaladı. Konuk ekipte Chandler 22 sayı 16 ribaunt, Bledsoe 22 sayı 6 ribaunt 9 asist ve Booker 21 sayı 7 ribaunt 8 asistlik performansla yenilgiyi önleyemedi.