Lebron James ve Enes Kanter arasındaki söz düellosu kameralara böyle yansıdı...

LeBron James, son oynadıkları Dallas Mavericks maçı sonrası kendisine Mavericks'in çaylağı Dennis Smith Jr.'ı soran bir gazeteciye "O Knicks'te oynuyor olmalıydı" yanıtını verdi. Dennis Smith Jr.'ın draftta Knicks tarafından seçilmesi gerektiğine vurgu yapan James'in bu sözleri Knicks çevresinde tepki uyandırdı. Tepki gösteren isimlerden biri olan Enes Kanter, James'e "Hayır, biz sahip olduğumuzla mutluyuz, teşekkürler" yanıtını verdi. James, medya mensuplarının Enes Kanter'in bu yanıtını sorması üzerine "Her zaman söyleyecek bir şeyi var. Sorunu ne bilmiyorum" dedi. James, Dennis Smith Jr. açıklamasında onun yerine seçilen Frank Ntilikina'yı değil uzun süredir kavgalı olduğu Knicks Başkanı Phil Jackson'ı hedef aldığını söyledi. Maç sırasında James'le Ntilikina'nın bir pozisyonda karşı karşıya gelmesi sonrası Enes Kanter, LeBron James'in karşısına dikildi ve ikilinin söz düellosu sürdü. Maç sonrası ise Enes Kanter, James'e "Kendisine kral, kraliçe ya da prenses diyebilir. Her neysen, mücadele edeceğiz. Kimse bize dayılanamaz" dedi. James'in yanıtı "Ben kralım, eşim kraliçe, kızım da prenses. Yani üçü de biz de" şeklinde oldu.