Le Pen'e soru sormaya çalışırken yaka paça dışarı atılan gazeteci: Basın özgürlüğüne ne oldu?

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e, Avrupa Parlamentosu'na olan 300 bin Euro'luk borcuyla ilgili soru sormaya çalışan bir gazeteci yaka paça dışarı atıldı. Le Pen'in partisi Ulusal Cephe, gazetecinin dışarı atılmasıyla Le Pen'in kendi güvenlik ekibinin ilgisinin olmadığını açıkladı. Basın açıklamasının yapıldığı Kongre Sarayı ise, iddiayı yalanlayarak o bölgede kendi güvenliklerinin olmadığını duyurdu. Larrouturou ise güvenlik görevlilerinin konferansı düzenleyenler için çalıştığını ve bir Ulusal Cephe yetkilisinin talimatıyla salondan atıldığını söylüyor. TMC kanalında yayımlanan hiciv programı Quotidien muhabiri Paul Larrouturou, dışarı atılırken güvenlik görevlilerine akreditasyon kartını göstererek "Basın özgürlüğüne ne oldu?" diye bağırıyor.