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LeBron James, Kobe Bryant'ın ölüm haberi sonrası gözyaşlarını tutamadı

27 Ocak 2020 11:59

LeBron James, Kobe Bryant'ın haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Kobe Bryant’ın haberini uçaktayken aldı. Philadelphia 76ers ile deplasmanda oynanan maçtan dönen kafile, şehre indiğinde LeBron James gözyaşlarını tutamadı.

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da Calabas yakınlarında geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybederken Kobe ile birlikte helikopterde bulunan kızı Gianna Maria'nın da babasının yanında hayatını kaybettiği belirtildi. 

Bryant, Twitter'da son mesajını James için atmıştı

Kobe Bryant, Twitter hesabından son mesajını NBA’in en iyi oyuncularından LeBron James için atmıştı. O mesajda, “@KingJames oyununu ileriye taşımaya devam ediyor. Kardeşime çok saygı duyuyorum” demişti.

 
 

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