T24 LogoT24 Logo
Haberler

Lastiği patlayan uçağı yolcular itti

Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı

05 Aralık 2021 10:04

Nepal’de bir uçağın lastiği patladı, uçak yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı.
 
Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.
Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.

Uçağı taşıyacak bir araç yoktu

Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.
 
Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.
 
Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.
 
Kaynak: İHA
nepaluçak

Diğer Videolar

A Haber canlı yayınında kar trafiğinde kalan sürücü: Sen yalansın

Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

İstanbul Havalimanı'nda protesto; "Otele ihtiyacımız var"

Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi

İmamoğlu: Şehir içindeki tüm yollar şu an açık, aracınızı rahatlıkla alabilir, ekiplere yardımcı olabilirsiniz

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24