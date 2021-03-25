Las Tesis'ten İstanbul Sözleşmesi'ne destek

Şilili feminist kolektif Las Tesis aktivistlerinden, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesini protesto eden Türkiyeli kadın ve LGBTQI+ bireylere destek mesajı geldi.

Kolektifin sosyal medyada paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, haklarımız için küresel düzeyde mücadele etmenin hala ne kadar etkili ve gerekli olduğunun da bir hatırlatıcısıdır. Ayrıca bu mücadele yalnızca henüz sahip olmadığımız haklarla sınırlı değildir, aynı zamanda şu anda sahip olduklarımızı da korumak içindir. Çünkü maalesef gördüğümüz gibi onları her an kaybedebiliriz. Bu anlamda sınırları aşan ve kesişimsel bir feminist mücadeleye bağlılığımızın altını çizmek istiyoruz.

Şu anda haklarının ihlal edildiği bu korkunç durumla karşı karşıya olan Türkiye’den tüm dostlarımıza, kocaman bir kız kardeşlikle sarılıyor ve büyük bir güç gönderiyoruz."

Las tesis, "Un violador en tu camino" isimli protestolarıyla küresel çapta tanınmıştı. Eylem, Şili'den sonra Latin Amerika, ABD, Avrupa ve bazı Ortadoğu ülkelerine uyarlanarak ses getirmişti.