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'Las Tesis' eylemi nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle hapis cezası alan CHP'li Özdemir: Benim nezdimde kadınlar yargılanıyor

06 Mart 2021 11:04

Aydın'da düzenlenen 'Las Tesis' eylemi nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle 11 ay hapis cezası alan CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, eylem için "Cumhurbaşkanı'nı kastetmesi mümkün değil zaten. Tamamen orijinal sözlerin Türkçe'ye çevrilmiş hali" dedi.

Özdemir kendisine verilen cezayı "Benim nezdimde kadınlar yargılanıyor. Yaşam hakkını savunmamız bile ülkede artık yasaklanmış durumda" sözleri ile yorumladı.

İl Kadın Kolları olarak 9 Şubat 2020'se kadına yönelik şiddete, tacize ve tecavüze dikkat çekmek için Las Tesis eylemi yaptıklarını söyleyen CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Özdemir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Amacımız Cumhurbaşkanı'na hakaret değildi. Cumhurbaşkanı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan söylemler vardı. Zaten bir konuşma metni de yoktu. Sadece Las Tesis'in sözlerini okudum. Orada bulunan kadın örgütlerimiz öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tutarak, tempo tutarak, kadınlar yaşasın diye bir farkındalık yaratmak istedik. Hepsi bu" diye konuştu.

CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir'Las Tesis' eylemiCumhurbaşkanı'na hakaretBenim nezdimde kadınlar yargılanıyor

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