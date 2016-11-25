Lanetli ev

7 aylık hamile olan Jennifer Branagan yıllar sonra Kansas'a geri döner. Doğduğu yere dönmesinin sebebi ise yaşadığı beklenmeyen bir psikolojik çöküştür. Anne olmanın getirdiği korku, annesi Meredith'in baskıcı tavrı, kocası Luke'la yaşadığı gergin ilişki ve taşınma stresi Jennifer'ı bir hayli zorlamaktadır. Jennifer hayatının kontrolünü kazanmaya çalışırken bu kez daha büyük bir sorun karşısına çıkar. Kiraladıkları evde garip olaylar olmaktadır. Jennifer evin hayaletli olduğundan korkmaya başlar. Fikirlerine destek bulamayan Jennifer kendi akıl sağlığını korumaya çalışırken, bir yandan da eve musallat olan bir varlık varsa bunun ne olduğunu çözmek zorunda kalacaktır... Psikolojik gerilim-korku filminin yönetmenliğini Aaron Keeling ve Austin Keeling üstleniyor. Filmin başrollerini ise Emily Goss, Taylor Bottles, Cathy Barnett ve Jim Korinke üstleniyor. Filmin senaryosunda da yönetmenlerinkiyle birlikte Natalie Jones imzası var.