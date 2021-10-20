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Lakerdalar 2 kiloluk kavanozlarda 400 liradan satışta

20 Ekim 2021 09:12

Karadeniz'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 400 TL'ye satışa çıktı.

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar 400 TL'ye satılıyor.

Kasımı beklesinler

Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Çoşkunarslan, lakerda yapımının püf noktalarını anlattı. Çoşkunarslan, “Lakerda için önce balığın güzel olması gerekiyor, çok sert olması lazım. Sonra balığı güzelce dilimliyoruz ve kanını çıkarıyoruz. 2-3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiyoruz. Balığı bembeyaz yaptıktan sonra balığın içindeki iliğini çıkarıyoruz. Onu belirli bir süre ince tuzda bekletiyoruz. Ondan sonra kavanozlara koyuyoruz. İçine zeytinyağı veya tuzlu su koyan da oluyor. Daha sonra afiyetle yiyoruz. Ekim ayındaki balıklar güzel olur. Normalde ise kasım ayındaki balıklar tuzlanır. Çünkü içi yemsiz olur. Şu an palamutun tanesi 40 TL, biraz pahalı. O nedenle lakerda fiyatları da arttı" dedi.

 

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