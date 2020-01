Lady Gaga'dan üniversitelerdeki taciz ve tecavüzlere karşı klip

Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga ‘Till It Happens To You’ isimli şarkısına çektiği klipte, üniversite kampüslerinde yaşanan cinsel saldırıları konu aldı. Kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve tacize vurgu yapılan klipte dört kadın ve eşcinsel bir erkeğin kampüs içerisinde tecavüze uğradığı anlara yer veriliyor. İzlemesi zor görüntülerin yer aldığı klipte tecavüze uğrayan kız öğrencilerin yaşadığı travmatik süreç de işleniyor. . Klibin sonunda ise ABD’de bu yıl içerisinde her 5 üniversite öğrencisinden birinin kampüs içerisinde cinsel tacize uğradığı bilgisi yer alıyor. Klibi ‘cinsel saldırı kurbanlarına’ adadığını belirten ünlü şarkıcı ‘cinsel saldırılara maruz kalan kadınları korumak bizim sorumluluklarımız arasındadır’ yorumunda bulundu. Gaga ayrıca, şarkıdan elde edilecek gelirin bir kısmının kadın hakları kuruluşlarına bağışlanacağını belirtti. ABD’li söz yazarı Diane Warren tarafından yazılan şarkıda, cinsel şiddet gören kadınların “Sizin de başınıza gelene kadar hissettiğimizi anlayamazsınız” sözleri yer alıyor.