Lady Gaga Koronavirüs'le mücadele için 35 milyon dolarlık bağış topladı

HuffPost'ta yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Lady Gaga; Elton John, Lizzo, John Legend ve Billie Eilish gibi isimlerin bir araya geleceği dev bir sanal yardım konseri düzenleneceğini de duyurdu.