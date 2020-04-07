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Lady Gaga Koronavirüs'le mücadele için 35 milyon dolarlık bağış topladı

07 Nisan 2020 15:00

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında 35 milyon dolar (yaklaşık 237 milyon TL) bağış topladığını belirtti.

Ünlü şarkıcı bağışı, geçen hafta boyunca Global Citizen adlı yardım kuruluşuyla birlikte, kurumsal liderlerin, teknoloji şirketlerinin ve hayırseverlerin yardımıyla topladığını söyledi.

HuffPost'ta yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Lady Gaga; Elton John, Lizzo, John Legend ve Billie Eilish gibi isimlerin bir araya geleceği dev bir sanal yardım konseri düzenleneceğini de duyurdu.

Ön saflarda çalışan sağlık personeli adına düzenlenecek One World: Together at Home (Tek Dünya: Birlikte Evde) adlı konser 18 Nisan Cumartesi günü çeşitli kanal ve internet yayın platformlarında yayımlanacak.

“Türünün ilk örneği tarihi küresel yayın”, “Covid-19’dan etkilenen tüm insanlar arasında birlik göstermek ve ön saflarda çalışarak hayat kurtaran cesur sağlık personelini desteklemek amacıyla” düzenlenecek.

Lady Gaga, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş kültürel hareketin önemini vurgulamak istiyoruz. İnsan ruhunun gücünü kutlamak ve cesaretlendirmek istiyoruz” dedi.

 

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