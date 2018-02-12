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Laboratuvarda büyütülen ilk insan yumurtası gelecekte doğurganlığa yardımcı olabilir

12 Şubat 2018 18:15

Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez kadınlardan olgunlaşmamış yumurta hücreleri alarak bunları döllenme aşamasına gelinceye kadar laboratuvarda olgunlaştırdıklarını açıkladılar. Bunun ileride çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi yöntemine bir alternatif olabileceği belirtiliyor. Ayrıca kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığını korumak için de bir yol olabileceği kaydediliyor. Bu ayrıca, bilim için halen bir sır olan insan yumurtasının gelişimini keşfetmenin bir yolu olarak görülüyor. Araştırmacılardan Profesör Evelyn Telfer, bunun üremenin ilk aşamaları üzerine yapılan 30 yıllık bir araştırmanın sonucu olduğunu söyledi. Uzmanlar bunun heyecan verici bir mihenk taşı olduğunu söylüyor, ancak klinik olarak kullanılmaya başlanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekecek. Şimdiye kadar yumurtaların sadece yüzde 10'u olgunluğa erişti. Yumurtalar henüz döllenmedi, bu yüzden ne kadar yaşayabilir oldukları henüz bilinmiyor.

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