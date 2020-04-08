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La Casa De Papel'in Helsinki'si o soruya 'İstanbul olmak isterdim' dedi; İmamoğlu'ndan yanıt geldi

'Helsinki haklı'

08 Nisan 2020 11:35

Barcelona futbol kulübünün Twitter hesabından yayınlanan bir videoda Netfilix'te yayınlanan ve dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Sırp oyuncu Darko Peric'in, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdiği görüldü.

Bunun üzerine gündem olan paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi hesabından alıntılayarak, “Helsinki haklı” notunu düştü. 

Sosyal medyada gündem oldu

Darko Peric, “Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin” sorusuna “İstanbul olmak isterdim” yanıtını verdi. Peric’in videosunu ise Barcelona’nın resmi Türkiye hesabı, Netflix’i etiketleyerek paylaştı.

Peric’in bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüleri “Helsinki haklı” notuyla paylaştı.

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