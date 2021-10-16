T24 LogoT24 Logo
Haberler

La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro: Batı medeniyeti, bilinmeyen bir noktaya kellesi uçmuş bir şekilde gidiyor

"Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi"

16 Ekim 2021 09:35

"Filipo'nun Kitabı" eserine imza atan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, İstanbul'daki sevenlerinin karşısına yazar kimliğiyle çıktı.

"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu, CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen basın toplantısında, yeni eserinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgi verdi.

Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.
Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.

Ünlü oyuncu, İstanbul'da sokağa her çıktığında Türklerle çok büyük bir bağlantı hissettiğini ifade ederek, "Yani benim hissim bu. Kesinlikle burada kalacağız. Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız." dedi.

Hayatta tesadüflere değil işaretlere inandığını aktaran oyuncu, "Hayatta hiçbir şey baki kalmaz. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, Batı medeniyeti, bilinmeyen bir noktaya kellesi uçmuş bir şekilde gidiyor. Bütün kaynakları tükettik, erittik. Kendi enstrümanlarımızı yani kendi vücutlarımızı kirlettik, zehirledik, onurunu çiğnedik." ifadelerini kullandı.

Pedro Alonso O'choroLa Casa de PapelBerlin karakteriFilipo'nun Kitabıtürkiye ziyareti

Diğer Videolar

Avukatlardan Feyzioğlu klibi: Arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık!

"Yolumuz devrim yolu": Feyzioğlu'nu TBB'den gönderen avukatların kutlaması

AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Aralık 2021

CHP'li Başarır'dan Mersin Valisi'ne: Sen mitingdeki insanları sayma, Mersin’de kaç tane aç insan var, kaç işsiz var onu say

CHP'nin Mersin mitingine gelen vatandaş: Torunumun eline 10 lira veremiyorum, oğlum işsiz; geçinemiyorum, 60 yaşında hırsızlık mı yapayım?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24