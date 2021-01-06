KYK mağduru öğrenciler borçlarının silinmesini istedi: 700 lira taksit gençlere 'aç kalın' demektir

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesini isteyerek, “Bugün yapılandırma taksitlerinin 700 lira gibi tutarlara ulaşması, asgari ücretin 2 bin 800 lira olduğu ülkemizde gençlere aç kalın demektir” dedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri KYK borçlarının silinmesi için üniversite önünde basın açıklaması yaptı. Öğrenciler adına konuşan CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, şirketlere yapılan vergi teşviklerini ve indirimlerini hatırlatarak, şunları söyledi;

"Cengiz Holding’in 420 milyon lira vergi borcunu silen, Turkcell’in 450 milyon lira borcunun yüzde 95 inden vazgeçen iktidar, bugün gençlerin belki de asgari ücret olacak olan maaşlarına göz dikiyor. 30 bin liraları bulan KYK borçları kimileri için saniyelik harcama olsa da biz gençlerin taşıyamayacağı bir yüktür. Bugün yapılandırma taksitlerinin 700 lira gibi tutarlara ulaşması, asgari ücretin 2 bin 800 lira olduğu ülkemizde gençlere aç kalın demektir."

Birçok üniversite öğrencisinin güvencesiz, günlüğünü bile zor kurtarabilecek şartlarda çalışırken Koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kaldığının altını çizen Demiral, "Bugün binlerce İİBF, eğitim fakültesi, FTR mezunu genç KYK borcunu istemedikleri için değil iş imkanı bulamadıkları için ödeyememektedir. Mecliste KYK borçları silinsin önerisine ‘hayır’ diyen AKP ve MHP milletvekilleri gençliğe karşı neyin mücadelesini vermektedir" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek

Yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren ve gençliğin geleceğinin ancak dayanışmayla kurtulacağını belirten Deniz Demiral, şöyle konuştu:

"Üniversitenin içindeki bilim insanlarının bile görüşünü önemsemeden, siyasi kimlik üzerinden rektör ataması anca ve anca bilimle yolları ayırmış hükümetlerin tercihi olur. O nedendendir ki meşru haklarını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine en sert şekilde saldırma emrini verenler, aynı sertlikte ev operasyonları ile günü karşıladılar. Ayasofya açılışında radikal İslamcı grupların yürüyüşünü görmezden gelen emniyet üniversite öğrencilerinin evlerinin duvarlarını yıkıyor. Boğaziçi üniversitesinden kayyum rektör atamasına direnen öğrenci dostlarımızı selamlıyor ve yalnız olmadıklarını belirtmek istiyoruz."