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Kuzuyla birlikte annesinin sırtında... 5 yaşındaki Şirin'in yayla yolculuğu

08 Haziran 2020 16:31

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı. Beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medyada ilgi gördü. 

Havaların ısınması ile birlikte yayla göçü başladı. Göçerler, sürülerini yaylalara çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek. Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin göçü, renkli görüntülere de sahne oluyor.

Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medya da ilgi gördü. Kemah ilçesi Akdoğu köyü Başyurt Yaylası’nda, bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, daha sonra kızını ve kuzuyu yere indiriyor.

Kaynak: DHA

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