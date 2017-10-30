T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kuzuların Sessizliği filmi, restore edilmiş haliyle yeniden vizyona giriyor

30 Ekim 2017 19:18

1991 yapımı ‘Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) filminin 4K tekniği ile restore edilerek yeniden vizyona gireceği belirtildi. Başrollerini Antony Hopkins ve Jodie Foster’ın paylaştığı ‘Kuzuların Sessizliği’ filmi restore edilen haliyle yeniden vizyona giriyor. Thomas Harris’in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan ve yönetmenliğini Jonathan Demme’in üstlendiği film ‘Kuzuların Sessizliği’ (The Silence of the Lambs) restore edildi. Başrollerini Antony Hopkins ve Jodie Foster’ın paylaştığı film 4K tekniği ile yenilendi. İngiliz Film Enstitüsü tarafından yenilenen film, gerilim sinemasının en önemli filmleri arasında gösteriliyor. 1991 yapımı film Britanya’da yakında vizyona girecek. Filmin, Türkiye’de ise 4K kopyasıyla gösterime girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

kuzuların sessizliği filmikuzuların sessizliği filmi restore edildikuzuların filmi 4K tekniği

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24