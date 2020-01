Kuzuların Sessizliği filmi, restore edilmiş haliyle yeniden vizyona giriyor

1991 yapımı ‘Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) filminin 4K tekniği ile restore edilerek yeniden vizyona gireceği belirtildi. Başrollerini Antony Hopkins ve Jodie Foster’ın paylaştığı ‘Kuzuların Sessizliği’ filmi restore edilen haliyle yeniden vizyona giriyor. Thomas Harris’in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan ve yönetmenliğini Jonathan Demme’in üstlendiği film ‘Kuzuların Sessizliği’ (The Silence of the Lambs) restore edildi. Başrollerini Antony Hopkins ve Jodie Foster’ın paylaştığı film 4K tekniği ile yenilendi. İngiliz Film Enstitüsü tarafından yenilenen film, gerilim sinemasının en önemli filmleri arasında gösteriliyor. 1991 yapımı film Britanya’da yakında vizyona girecek. Filmin, Türkiye’de ise 4K kopyasıyla gösterime girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.