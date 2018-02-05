Kuzey ve Güney Kore'nin, ortak buz hokeyi takımı dostluk maçında yenildi

Kuzey ve Güney'den sporcuların birlikte kurduğu kadın buz hokeyi takımı İsveç ile dün yaptıkları dostluk karşılaşmasını 1-3'lük skorla kaybetti. Takım, Olimpiyatlar sırasında İsveç'e karşı yeniden oynama fırsatı bulacak. Ortak takımın Kanadalı koçu Sarah Murray yaptığı açıklamada "Bence Kuzey Koreli oyuncular iyi oynadı. Şu ana kadarki en kalabalık seyirci önünde yaptıkları karşılaşmalardan biriydi. 12 gün önce takıma eklenseler ve birlikte çok fazla idman yapamasalar da bizim sistemimizi iyi oynadılar. O yüzden onlarla gurur duyuyorum" dedi. Kaynak: Ruptly