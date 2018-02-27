Kuzey ve Güney Koreli atletlerin dönüşünde duygusal anlar: Onlar bizim yeni ailemiz

Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte Kuzey Koreli atletler 300 kişilk heyetle birlikte evlerine döndü. Oyunlarda Birleşik Kore bayrağı altında Kadınlar Buz Hokeyi Takımı'nda birlikte mücadele eden Kuzey Koreli ve Güney Koreli atletlerin birbirlerine vedasında duygu dolu anlar yaşandı. Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılan 300 kişilik Kuzey Korel heyeti oyunların sona ermesinin ardından evlerine döndü. Ponpon kızlar ve gazetecilerin de aralarında olduğu 300 kişilik Kuzey Kore heyetinde yer alan ve Olimpiyatlar'da Güney Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı ile birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yarışan 12 Kuzey Koreli kadın buz hokeyi oyuncusunun vedasında duygu dolu anlar yaşandı.