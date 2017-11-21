Kuzey Kore yapımı çizgi filmlerin farklı dünyası: Silahlı sincaplar ve koleralı böcekler

Kuzey Kore’de her ülkede olduğu gibi çizgi filmlerle çocuklara çeşitli duygular aşılanmaya çalışılıyor. Sputnik'in haberine göre Kuzey Kore yapımı çizgi filmlerin tuhaf ve farklı dünyasının penceresini araladı. Silahlı çatışmalar, patlamalar, kan ve ceset yığınları sıradan bir çizgi film için pek alışıldık bir şey olmasa da Kuzey Kore’de 7’den 70’e neredeyse herkesin bildiği çizgi dizi Sincap ve Kirpi’de şiddetin sınırı yok. Çocuklara yönelik bu çizgi dizinin kahramanları olan cesur Sincap ve Kirpi, ormanda ağır silahları olan kötü güçler sansar, fare ve kurtlarla savaşıyor. Bu kötü güçlerin Japonya, ABD ve Güney Kore hükümetini temsil ettiği açıkla görülen çizgi film, Batılı internet kullanıcılarının tepkisine yol açıyor. Günümüzde Sincap ve Kirpi televizyonda yayınlanmıyor olsa da, hâlâ anaokuluna başlayan çocuklara izlettirilen ilk şeylerden biri. İçerdiği unsurlar nedeniyle ‘çocuklar için’ olduğunu söylemek zor olsa da, ABD ile ‘bitmeyen bir savaş’ durumundaki Kuzey Kore’de bu çizgi film kabul edilebilir bir şey.