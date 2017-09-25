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Kuzey Irak'ta referandum günü

25 Eylül 2017 13:48

Kuzey Irak'ta oylama başladı, Türkiye sonucun tanınmaması çağrısı yaptı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu için oylama başladı. Oylamanın başladığı saaatlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası topluma sonuçları tanımama çağrısı yapıldı. Referandum, Erbil, Süleymaniye ve Dohuk illerinin yanı sıra tartışmalı Kerkük'te ve Salahaddin'in Tuzhurmatu, Diyala'nın Hanekin ilçeleri ile Celavla ve Karatepe kasabalarında yapılıyor. Büyük kısmı Iraklı Kürt olan 5 milyonun üzerinde seçmenin referandumda oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel saatle sabah 8.00'de açılan sandıklar 18.00'de kapanacak. Sandıkların kapanmasının ardından resmi sonuçların 72 saat içinde açıklanması bekleniyor.

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Kuzey Irak&#39;ta referandum günü

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