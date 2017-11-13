T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kuzey Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem; Türkiye'den de hissedildi

13 Kasım 2017 02:23

Irak'ın Halepçe kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin Halepçe'nin 32 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 21:18'de meydana gelen deprem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerinden de hissedildi. Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı. Erbil'de 2 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Devlet Televizyonu, "İran'da en az 6 kişi öldü, yaralılar var" açıklamasında bulundu. Depremin ardından Süleymaniye'deki 8 köyde büyük hasar olduğu belirtildi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi. Deprem 6 ülkede hissedildi Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Türk Kızılayı bölgeye hareket etti Depremin ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı. "Deprem sürpriz değil" CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Bu deprem bizim için sürpriz değil. 100-150 kilometrelik bir deprem fayının kırıldığını tahmin ediyoruz. 10 km derinliğinde gerçekleşen bu depremin ilk 72 saatte artçıları 7.5 şiddetine kadar varabilir" yorumunu yaptı.

ETİKETLER

kuzey ırakıkby7 büyüklüğündedepremtürkiyeırakhissedildiölüyaralıyıkıldıbinasüleymaniye

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2020

Elazığ depreminde iki binanın çöktüğü Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki riskli bina yıkılıyor

Afganistan'da düşen uçağın görüntüleri yayınlandı

Of! Of! Of! | "Akbilin bile hesabını yapıyoruz"

Trans kadın Ajda Ender: Yüzüme kezzap atmakla tehdit eden kişinin ifadesi dahi alınmadı, koruma talebim kabul edilmedi

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24