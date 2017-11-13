Kuzey Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem; Türkiye'den de hissedildi

Irak'ın Halepçe kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin Halepçe'nin 32 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 21:18'de meydana gelen deprem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerinden de hissedildi. Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı. Erbil'de 2 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Devlet Televizyonu, "İran'da en az 6 kişi öldü, yaralılar var" açıklamasında bulundu. Depremin ardından Süleymaniye'deki 8 köyde büyük hasar olduğu belirtildi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi. Deprem 6 ülkede hissedildi Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Türk Kızılayı bölgeye hareket etti Depremin ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı. "Deprem sürpriz değil" CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Bu deprem bizim için sürpriz değil. 100-150 kilometrelik bir deprem fayının kırıldığını tahmin ediyoruz. 10 km derinliğinde gerçekleşen bu depremin ilk 72 saatte artçıları 7.5 şiddetine kadar varabilir" yorumunu yaptı.