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Hayvan SOS: Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

27 Ocak 2020 11:46

İstanbul Kartal'da bir fabrikanın bahçesindeki kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyudaki suyun soğukluğundan etkilenen köpeği çevredekiler mont ile kurulayarak battaniyeye sardı.

Cumartesi günü ( 25 Ocak) meydana gelen olayda bir köpek fabrika bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Olayı gören fabrika çalışanları ve çevredekiler köpeği kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İp yardımıyla kuyuya inen itfaiyeci köpeği yakalamak için uzun çaba sarf etti. 2 saat kuyuda mahsur kalan köpek soğuk sudan etkilendi. Köpek itfaiye eri tarafından kuyudan çıkartıldı. Fabrika çalışanları köpeği mont ile kurulayarak ısıtmaya çalıştı. Köpeğin kendine gelmesinin ardından vatandaşlar köpeği battaniyeye sararak belediye ekiplerine teslim etti. 

Olayın bir görgü tanığı, "İçeride otururken bir ses geldi. Sese doğru çıktığımızda bir köpeğin kuyuya düştüğünü gördük. Ondan sonra arkadaşlarla birlikte itfaiyeyi aradık. Onlarda hızlıca gelerek köpeği kuyudan çıkarttı. Köpek en son baygındı. Veteriner hekim çağırıldı ama nefes alıyordu. Umarım bir şeyi yoktur" dedi.

Kartal Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülen köpek, tedavi altına alındı.

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