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Kuyuya düşen ineğin imdadına köpek yetişti

14 Aralık 2018 14:31

Adana'da, sokak köpeği, rögara düşen başıboş buzağıyı görüp havladı. Köpeğin havlamasını merak eden vatandaşlar, mahsur kalan buzağını görüp kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay, Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, başıboş buzağı yol kenarında gezerken kapağı açık unutulan rögardan aşşağı düştü. Bu sırada bir sokak köpeği buzağın düştüğü yerde havlamaya başladı. Yoldan yürüyüş yapan vatandaşlar ise köpeğin neden havladığını merak edince, rögardaki mahsur kalmış buzağı gördü. Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Buzağının düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine bir kepçe getirdi.

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