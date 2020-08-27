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Kuyumcuyu yol ortasında böyle gasp ettiler

Altın dolu çantayı alan soyguncular kayıplara karıştı

27 Ağustos 2020 12:32

İstanbul Esenler’de 11 kilogramlık altın dolu çantayla evinden çıkan kuyumcu, silahlı ve şok tabancalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Altın dolu çantayı alan soyguncular kayıplara karışırken, gasp anı kameralara yansıdı.

Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu olduğu ileri sürülen bir kişi içerisinde 11 kilogram altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktı. Bu sırada sokakta 34 RE 8717 plakalı bir aracın içerisinde bekleyen maskeli, silahlı ve şok tabancalı 4 kişi, telefonla konuşarak yürüyen kuyumcuyu takip etmeye başladı. Daha sonra araçtan inen soyguncular, kuyumcuyu darp edip altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, soyguncuların kuyumcuyu sokakta beklediğini belirterek, “Soyguncular burada Cengiz abiyi bekliyorlardı. Cengiz abi de yukarıdan aşağıya doğru gelirken araba gaza bastı. Birinin elinde silah, diğerinin elinde şok tabancası vardı. Malı alıp kaçıyorlar, biz peşlerinden koştuk ama yakalayamadık” dedi.

Gasp anı kamerada

Güpegündüz yaşanan gasp anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kuyumcunun altın dolu sırt çantasıyla yürüdüğü görülüyor. Bu sırada arkadan gelen araçtan inen maskeli bir soyguncuıaı kuyumcunun boğazına sarılarak arabaya doğru ittiği görülüyor. Araçtan inen ikinci saldırgan da yanlarında bulunan şok tabancısını kuyumcuya vuruyor. Kuyumcunun kolunda bulunan çantayı alan saldırganlar, araçla olay yerinden kaçıyor. Yaşadığı ilk şoku atlatan kuyumcu soyguncuların peşinden koşuyor ancak yakalayamıyor.

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