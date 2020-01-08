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Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

08 Ocak 2020 11:03

Gaziantep'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzekleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık ile ilgili mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklandı.

Yılbaşı günü Boyacı Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kadın altın alacağını söyleyerek vitrindeki altınlara bakmak istedi. Kuyumcunun çıkardığı altın bileziği koluna takan ve yüzükleri de eline alan kadın çantasından çıkardığı biber gazını iş yeri sahibine sıkarak kaçtı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının eşkâlini çevredeki güvenlik kameralarında da takip eden ekipler şüphelinin olay sonrası sokakta üzerini değiştirdiğini ve çaldığı altınları başka bir kuyumcuya sattığını belirledi.

Ekipler, ismi açıklanmayan kadını Beykent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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