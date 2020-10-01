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Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar!

Şüpheliler, yakalanarak adliyeye sevk edildi

01 Ekim 2020 13:07

Bolu’da kuyumculara sahte altın satarak 40 bin lira dolandıran 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kuyumcuları dolandırdıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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