T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kuyumcuda tezgâhtar ile sohbet etti; 11 adet çeyrek altını böyle çaldı

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi

06 Ocak 2022 13:39

İstanbul Şişli’de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgâhtarın dalgınlığından yararlanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı.
 
İstanbul Şişli'de bulunan bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgâhtarla sohbet etmeye başladı.
 
Tezgâhtarın dükkâna giren bir başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgâhta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı.

Hırsız kısa sürede yakalandı

Tezgâhtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı.
 
Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele baskın yapan polis ekipleri, K.A.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Kaynak: İHA
kuyumcuçeyrekaltın

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

CHP'li Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirdi: Bu savaş, anahtarın Türkiye'de olduğunu gösterdi

Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar kamerada

İlber Ortaylı, Montrö tartışmasını yorumladı: Öyle bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz

Rusya, Kiev'de bir apartmanı füzelerle vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24