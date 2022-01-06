Kuyumcuda tezgâhtar ile sohbet etti; 11 adet çeyrek altını böyle çaldı

İstanbul Şişli'de bulunan bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgâhtarla sohbet etmeye başladı.

Hırsız kısa sürede yakalandı

Tezgâhtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele baskın yapan polis ekipleri, K.A.’yı yakaladı.



Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA