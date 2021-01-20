Kuyumcuda coplu saldırı anları

İstanbul Silivri'de bir kuyumcuda yaşanan soygun girişiminde, soyguncunun kuyumcuya copla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde dün sabah saatlerinde silahı ve elindeki sopayla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi Serdar U.'dan altınları torbaya doldurmasını istemişti. Altın dolu poşeti alan zanlı, dükkandan çıkmak üzereyken ruhsatlı silahını alan kuyumcu Serdar U. iki el ateş edip zanlıyı yaralamıştı.

Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ve soyguncunun vurulduktan sonra yerde yattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Y.’nin kuyumcuya girdiği ve montunun içine sakladığı copu çıkartıp kuyumcuya saldırdığı görülüyor. Kuyumcunun da copu elinden almaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA