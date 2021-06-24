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Kuyumcu komşusunun sattığı altına "sahte" dedi, ortalık karıştı

24 Haziran 2021 10:45

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile iki grup sokak ortasında birbirine girdi.

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan bir kuyumcudan aldığı reşat altını bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun bozdurmak istediği altının altın kaplama olduğunu söylemesi üzerine vatandaş, altını aldığı kuyumcuya giderek durumu anlattı.

Altını satan kuyumcu vatandaş ile birlikte, altının altın kaplama olduğunu söyleyen kuyumcunun iş yerine gitti. Kuyumcular arasında altın sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuyumcuların yakınlarının da gelmesi ile iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. 

KocaeliKuyumcukavga

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