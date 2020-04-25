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Kuveyt'teki Limak şantiyesinde Koronavirüs tespit edildi, işçiler içinde bulundukları koşulları protesto etti

25 Nisan 2020 11:35

Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınına karşı alınmayan önlemler ve yemeklerinin verilmemesi sebebiyle eylem yaptı.

Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan işçiler, dünya genelindeki Koronavirüs'e karşı alınmayan önlemler ve yemeklerinin verilmemesi sebebiyle eylem yaptı.

İYİ-SEN'in(İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası) Twitter hesabından paylaşılan videoda

"Limak İşçisi Soruyor: 'İşçiler Burada Hırsızlar Nerede!' TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler eylemde. İşçiler salgına karşı önlem almayan ve çalışan işçilerin yemeklerini vermeyen Limak'a hesap soruyor" ifadeleri kullanıldı.

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